Fase 2 alla Ferrari, come si lavora a Maranello e il protocollo di sicurezza (Di martedì 5 maggio 2020) La Ferrari è un’azienda all’avanguardia e lo sta dimostrando anche in questa situazione così complessa dal punto di vista sanitario ed economico. A Maranello hanno ideato il cosiddetto progetto “Back on Track” (“Torna in pista”), nato dall’attività di collaborazione tra virologi ed esperti e patrocinato dalla Regione Emilia Romagna. L’obiettivo è molto chiaro: la sicurezza sul lavoro, tenuto conto del riavvio dell’attività produttiva. Il primo step, riguardante la riapertura delle sedi di Maranello e di Modena, prevede l’attuazione di un protocollo specifico per il contenimento e il contrasto del contagio nell’ambiente lavorativo, rafforzato dal supporto di un personale qualificato. Successivamente si prevede uno screening dei collaboratori Ferrari, su base volontaria, con test ... Leggi su oasport FESTA PER INIZIO FASE 2?/ Video - giovani ballano per strada a Milano

Via alla Fase 2 - Milano riparte : più auto nelle strade - parchi affollati - bus e metrò sotto controllo

Fase 2 - Fdi chiede convocazione Bonafede e Spadafora alla Camera (Di martedì 5 maggio 2020) Laè un’azienda all’avanguardia e lo sta dimostrando anche in questa situazione così complessa dal punto di vista sanitario ed economico. Ahanno ideato il cosiddetto progetto “Back on Track” (“Torna in pista”), nato dall’attività di collaborazione tra virologi ed esperti e patrocinato dRegione Emilia Romagna. L’obiettivo è molto chiaro: lasul lavoro, tenuto conto del riavvio dell’attività produttiva. Il primo step, riguardante la riapertura delle sedi die di Modena, prevede l’attuazione di unspecifico per il contenimento e il contrasto del contagio nell’ambientetivo, rafforzato dal supporto di un personale qualificato. Successivamente si prevede uno screening dei collaboratori, su base volontaria, con test ...

civati : Per #SilviaRomano, perché ci sia una nuova fase anche per le ricerche che la riguardano, perché le nostre istituzio… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, fase 2, il 62% degli italiani pensa che avrà bisogno di un supporto #psicologico. Per affrontare il r… - Agenzia_Ansa : 'Come mai prima, il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Più saremo scrupolosi e prima potremo riconquistare al… - fenomenogabry : Fase 2 alla Ferrari, come si lavora a Maranello e il protocollo di sicurezza - AleJustOne : Ricordate quando da piccoli ci dicevano, se fai il bravo/a domani andiamo a giocare da non nonna con i cugini?!! Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase alla Fase 2: primo check sui contagi fra 1 settimana. Al via i primi 150mila test sierologici Il Sole 24 ORE Coronavirus, a Roma 26 nuovi contagiati: 4385 gli attuali positivi nel Lazio. In 24 ore sono 16 i decessi

Sono 38 i nuovi casi positivi coronavirus nel Lazio, di questi 26 arrivano dalle tre Asl di Roma città numero che conferma come il trend di nuovi contagi sia sceso allo 0,5%. Dopo un sabato in cui si ...

Coronavirus, nuovo esodo verso la Sicilia: in un giorno già 1150 fuorisede registrati al portale

Sono 1150 i siciliani fuorisede che si sono registrati al sito siciliacoronavirus.it, con l'iscrizione obbligatoria per chi rientra nell'Isola così come nelle settimane precedenti, dalla mezzanotte di ...

Sono 38 i nuovi casi positivi coronavirus nel Lazio, di questi 26 arrivano dalle tre Asl di Roma città numero che conferma come il trend di nuovi contagi sia sceso allo 0,5%. Dopo un sabato in cui si ...Sono 1150 i siciliani fuorisede che si sono registrati al sito siciliacoronavirus.it, con l'iscrizione obbligatoria per chi rientra nell'Isola così come nelle settimane precedenti, dalla mezzanotte di ...