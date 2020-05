(Di martedì 5 maggio 2020) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Da giovedì pomeriggioanche a, a Palazzo Broletto, le celebrazione dei, con rigoroso distanziamento sociale e. E' il Comune ad annunciarlo, spiegando che con la2 possono ripartire le nozze e le unioni civili, a distanza di due mesi dalle ultime, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile. La presenza sarà limitata agli sposi, ai loro testimoni, all'eventuale interprete e all'ufficiale dello Stato Civile celebrante, ovvero le persone che l'ordinamento dello Stato indica come necessarie perché l'atto sia valido. "Tutti dovranno essere opportunamente distanziati tra loro e muniti dei dispositivi di protezione prescritti dalla normativa statale e regionale ()", spiega il Comune.

holyghostpro : Fase 2, a Brescia riprendono i matrimoni - My_Salute : Fase 2, a Brescia riprendono i matrimoni - PronzyJ : Fase 2, a Brescia riprendono i matrimoni - Noovyis : (Fase 2: a Brescia da giovedì riprendono matrimoni, con guanti e mascherine) Playhitmusic - - sforzasimona : Coronavirus, Fase 2: un nuovo caso su due è in Lombardia, ancora 63 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Brescia

IL GIORNO

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Da giovedì pomeriggio riprendono anche a Brescia, a Palazzo Broletto, le celebrazione dei matrimoni, con rigoroso distanziamento sociale e mascherine. E' il Comune ad annu ..."Oggi circa metà della sanità lombarda è privata: opera per gran parte in regime di convenzione con il pubblico, cioè viene pagata dalla Regione per offrire le stesse tariffe e la stessa qualità di pr ...