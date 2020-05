Farmaci a base di ranitidina sospesi in Europa: “Probabili impurità cancerogene”. In Italia erano già stati ritirati (Di martedì 5 maggio 2020) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha stabilito la sospensione “dell’autorizzazione all’immissione in commercio di tutti i medicinali a base di ranitidina nell’Unione Europea”, a causa della presenza di, “seppur bassi livelli”, di nitrosammine, un’impurezza classificata come “probabile agente cancerogeno per l’uomo”. La decisione fa seguito al ritiro precauzionale di molti Farmaci per la cura di ulcera e reflusso a base di questo principio attivo, disposto a settembre scorso. Secondo Ema, stando ai dati sulla sicurezza disponibili, “la ranitidina non aumenta il rischio di cancro e ogni possibile rischio è probabilmente molto basso”, ma la “quantità di N-nitrosodimetilammina (NDMA) al di sopra dei livelli considerati accettabili sono state riscontrate in diversi medicinali a base di ... Leggi su ilfattoquotidiano L’EMA sospende i farmaci a base di ranitidina

