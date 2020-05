Famiglie, mutuo prima casa e e-learning Contributo di 500 euro a fondo perduto (Di martedì 5 maggio 2020) L’Ambito di Bergamo (che si compone del capoluogo, di Torre Boldone, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica e Sorisole) è pronto a raccogliere le richieste per quasi 230mila euro, messe a disposizione da Regione Lombardia nelle scorse settimane. Leggi su ecodibergamo Mutuo prima casa e sostegno allo studio Aiuto regionale alle famiglie in difficoltà (Di martedì 5 maggio 2020) L’Ambito di Bergamo (che si compone del capoluogo, di Torre Boldone, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica e Sorisole) è pronto a raccogliere le richieste per quasi 230mila, messe a disposizione da Regione Lombardia nelle scorse settimane.

ComunediBergamo : #BergamoAiuta Un contributo straordinario per il pagamento del #mutuo sulla prima casa e per l’acquisto di strumen… - LuceverdeMilano : ??#COVID-19 @RegLombardia ?? Bando On line per aiuti alle Famiglie dal #4maggio ? tramite l’applicativo bandi on… - CCIAARIVLIG : RT @bancaditalia: Se hai problemi nell’accesso alle misure per #famiglie e #imprese, come sospensione #mutuo o #credito alle #PMI, puoi con… - bancaditalia : Se hai problemi nell’accesso alle misure per #famiglie e #imprese, come sospensione #mutuo o #credito alle #PMI, pu… - madammuassell : Siamo al #5maggio e di #cassaintegrazione non se ne ha traccia. Famiglie da 2 mesi senza stipendio e con la rata d… -