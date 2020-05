F1, Sebastian Vettel riceve la proposta da Ferrari: biennale da 12 milioni. Il tedesco accetterà il rinnovo? (Di martedì 5 maggio 2020) Sebastian Leclerc avrebbe ricevuto una seconda offerta contrattuale dalla Ferrari dopo che aveva respinto la prima poche settimane fa. Il quattro volte Campione del Mondo non gradiva infatti il rinnovo di un solo anno e così la Scuderia di Maranello gli avrebbe offerto un biennale come riporta la Gazzetta dello Sport ma ci sarebbe un sensibile taglio dello stipendio che da oltre 30 milioni di euro dovrà passare a circa 12 milioni di euro (la cifra che sostanzialmente viene percepita da Charles Leclerc). Il Cavallino Rampante non è propenso a confermare il lauto ingaggio da 32 milioni di euro a stagione e spinge per un ridimensionamento importante anche se potrebbe concedere un contratto di due anni fino al termine del 2022, ipotesi gradita al tedesco che non è mai riuscito a lottare per il titolo iridato da quando veste il rosso. La Ferrari aspetta una ... Leggi su oasport F1 - Sebastian Vettel e il rinnovo con la Ferrari non scontato. Il Cavallino temporeggia e Ricciardo intriga..

