F1 | GP Italia Monza 2020 | contrasto tra organizzatori e Liberty Media Possibile ipotesi

Leggi su oasport

(Di martedì 5 maggio 2020) Si profila una corsa contro il tempo da parte del comitato organizzatore diper riuscire ad ospitare regolarmente nelil Gran Premio d’per il Campionato Mondiale di Formula 1. Il circus non ha ancora cominciato la stagione a causa dell’emergenza Coronavirus, inoltre c’è naturalmente grande incertezza a proposito di un eventuale nuovo calendario aggiornato in formato ridotto che potrebbe anche portare all’annullamento definitivo di alcuni appuntamenti storici come per esempio le gare di Spa-Francorchamps e, al lavoro per salvare una stagione estremamente condizionata dall’espansione globale del Covid-19, ha infatti bisogno di garanzie con grande anticipo da parte dei singoli comitatidei Gran Premi per la possibilità di garantire lo svolgimento dell’evento almeno a porte chiuse. ...