Esplosione in azienda | morti e feriti Il boato spacca vetri e finestre | case sgomberate

Una fortissima Esplosione si è verificata all'interno della fabbrica Adler Plastic in via Mozzoni ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Il boato ha risuonato per una vastissima area, preoccupando gli abitanti del piccolo centro campano. Si è sentito anche nel vicino comune di San Giuseppe Vesuviano e in quelli al confine del Nolano. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, una persona è deceduta e due dipendenti dell'azienda sono rimasti feriti. Uno si trova in gravi condizioni ed è stato portato nell'ospedale di Nola; l'altro, ferito lievemente, al Cardarelli di Napoli. Lo ha detto il sindaco del comune vesuviano, Luca Capasso giunto sul luogo dell'Esplosione poco dopo il boato, insieme ai carabinieri della stazione locale. Sul posto sono arrivati anche le squadre dei vigili del fuoco, la polizia, la guardia di finanza e ...

