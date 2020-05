Emiliano chiede al ministro dell’istruzione Azzolina che il concorso per docenti venga fatto per titoli (Di martedì 5 maggio 2020) Il governatore della Puglia, Michele Emiliano ha scritto una lettera al ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina formulando una richiesta molto precisa: che il concorso per docenti avvenga per titoli. Emiliano ha scritto così: «Mi preme sottoporre alla sua attenzione la questione della ripresa del nuovo anno scolastico in cui sarebbe auspicabile che sin dall’inizio ci siano docenti in tutte le classi, al fine di dare stabilità e continuità all’insegnamento. Pertanto, vorrei raccogliere e fare mia la richiesta dei sindacati, di tanta parte del Parlamento e delle migliaia di precari, che faranno domanda entro il 3 luglio per il concorso riservato, a che la selezione avvenga per titoli e non per prove d’esame». Emiliano ha anche aggiunto: «questa scelta infatti, data la ristrettezza dei tempi, le difficoltà ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - previsto grande esodo da Nord al Sud di 3 milioni di persone - Emiliano “chiede il rispetto degli obblighi” - ecco quali

Coronavirus Puglia - Emiliano ai lavoratori in cassaintegrazione - chi non ha avuto l’anticipo può richiederlo alle banche

Covid-19, Bozzetti (M5S): “Definire linee guida per i centri in cui si praticano sport individuali nel rispetto delle regole anti contagio”

BARI - “Convocare subito un tavolo per la definizione di linee guida che permettano di far ripartire le attività nei centri sportivi in cui si praticano sport individuali nel rispetto di tutte le rego ...

