Emilia-Romagna e Veneto pressano il governo: “Valutiamo riaperture anticipate” (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag – Se la Calabria ha bypassato da subito i tempi previsti dal governo per la riapertura delle attività ancora chiuse, anticipandoli e di conseguenza andando allo scontro diretto con Palazzo Chigi, altre Regioni incalzano adesso il premier Conte. A premere sono soprattutto Emilia-Romagna e Veneto, consapevoli evidentemente che Pmi e commercianti non riusciranno a reggere l’urto del lockdown ancora a lungo. Visti gli opposti schieramenti che guidano le due giunte regionali in questione, è difficile per l’esecutivo giallofucsia e per chi vorrebbe un prolungamento delle misure restrittive a tempo pressoché indeterminato, sostenere che le pressioni di Emilia-Romagna e Veneto siano dovute a valutazioni meramente politiche. Non pare insomma che vi sia una corsa al consenso elettorale, quanto un’attenta considerazione dei drammatici ... Leggi su ilprimatonazionale Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa : dati 5 maggio

Emilia-Romagna e Veneto : c'è l'ipotesi di anticipare le riaperture in accordo col Governo

Philip Morris e Arpae Emilia Romagna - il preparato antisettico per mani destinato alle Aziende Sanitarie (Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag – Se la Calabria ha bypassato da subito i tempi previsti dalper la riapertura delle attività ancora chiuse, anticipandoli e di conseguenza andando allo scontro diretto con Palazzo Chigi, altre Regioni incalzano adesso il premier Conte. A premere sono soprattutto, consapevoli evidentemente che Pmi e commercianti non riusciranno a reggere l’urto del lockdown ancora a lungo. Visti gli opposti schieramenti che guidano le due giunte regionali in questione, è difficile per l’esecutivo giallofucsia e per chi vorrebbe un prolungamento delle misure restrittive a tempo pressoché indeterminato, sostenere che le pressioni disiano dovute a valutazioni meramente politiche. Non pare insomma che vi sia una corsa al consenso elettorale, quanto un’attenta considerazione dei drammatici ...

sbonaccini : Terminata la consegna di 4 milioni di MASCHERINE GRATUITE (8,5 milioni già distribuite). E altri 4 milioni in arriv… - sbonaccini : E' l'ora della responsabilità. Da oggi in tanti torneranno al lavoro e se rispettiamo le regole potremmo anticipare… - RegioneER : Terminata la consegna di altri 4 milioni di MASCHERINE GRATUITE (8,5 in totale): altri 4 in arrivo. Nuova fornitura… - Bobbio65M : RT @ClaudioDeglinn2: La cura con il plasma funziona! Perché il governo se ne disinteressa? Il governo manda i Nas negli ospedali Covid 19.… - ClaudioDeglinn2 : RT @ClaudioDeglinn2: Coronavirus e plasma terapia, la Regione Emilia Romagna frena. Le perplessità del professor Viale,direttore dell'Unità… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus in Emilia-Romagna: ancora 39 morti ma solo 100 nuovi casi "L'epidemia è sotto controllo"

BOLOGNA. In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.275 casi di positività, 100 in più rispetto a ieri: aumento fra i più bassi mai registrati finora. I test ...

Coronavirus: 100 nuovi casi i E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Sono 100 i nuovi casi trovati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 5.700 tamponi: si tratta del dato più basso in assoluto da quando è cominciata la fase ...

BOLOGNA. In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.275 casi di positività, 100 in più rispetto a ieri: aumento fra i più bassi mai registrati finora. I test ...(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Sono 100 i nuovi casi trovati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 5.700 tamponi: si tratta del dato più basso in assoluto da quando è cominciata la fase ...