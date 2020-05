Emergenza Covid-19, a Bari troppo assembramenti, Decaro ricorda che “In questa fase l’unico vaccino contro il virus siamo noi” (Di martedì 5 maggio 2020) Decaro ha voluto fare un resoconto sul primo giorno di fase 2 a Bari. “Da ieri la città è cambiata. Tanta gente è uscita per tornare al lavoro, per una corsa, per una passeggiata o per andare a trovare un parente. Ci stiamo riprendendo, a piccoli passi, un po’ di libertà, riconquistando i nostri spazi. Chi con tanta paura, con un senso di colpa, chi con un po’ di spavalderia pensando ieri di aver sfidato il maestrale più che il virus. questa è la fase 2, ci hanno detto. Dobbiamo ripartire, e vogliamo farlo. Ma dobbiamo farlo con grande cautela e cura. Non possiamo abbracciarci e non possiamo ancora stare insieme in piazza a chiacchierare, però possiamo vederci, di persona, rispettando le regole. Proteggendo noi stessi e gli altri, soprattutto le persone più fragili, come gli anziani, che devono ... Leggi su baritalianews Banca popolare di Bari - Almaviva e compagnie aeree : l’emergenza Covid non ferma le vertenze

Emergenza Covid19 - dall’11 marzo controllate 17 milioni persone

Foiano Val Fortore - emergenza Covid-19 : arriva la donazione di Terna S.p.a (Di martedì 5 maggio 2020)ha voluto fare un resoconto sul primo giorno di2 a. “Da ieri la città è cambiata. Tanta gente è uscita per tornare al lavoro, per una corsa, per una passeggiata o per andare a trovare un parente. Ci stiamo riprendendo, a piccoli passi, un po’ di libertà, riconquistando i nostri spazi. Chi con tanta paura, con un senso di colpa, chi con un po’ di spavalderia pensando ieri di aver sfidato il maestrale più che il virus.è la2, ci hanno detto. Dobbiamo ripartire, e vogliamo farlo. Ma dobbiamo farlo con grande cautela e cura. Non possiamo abbracciarci e non possiamo ancora stare insieme in piazza a chiacchierare, però possiamo vederci, di persona, rispettando le regole. Proteggendo noi stessi e gli altri, soprattutto le persone più fragili, come gli anziani, che devono ...

Ettore_Rosato : 159esimo compleanno per l’@Esercito italiano, da sempre in prima linea, anche per contenere l’emergenza #Covid. Uom… - Viminale : #4maggio inizia una nuova fase, ma emergenza #Covid_19 non è finita. Il ministro #Lamorgese invita i cittadini al r… - Twiperbole : ?? #Coronavirus #Fase2 Abbiamo aggiornato il nostro sito dedicato all'emergenza Covid-19 a #Bologna. Tutte le inform… - ChiaraRengo : RT @LaStatale: ???? Attenti alle regole del #lockdown, ma sempre più preoccupati per la situazione economica. Un'#indagine del laboratorio @S… - MaurizioZuccon : “Il ministro Boccia si è complimentato con il primo cittadino per il modo in cui la città ha saputo affrontare l’em… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza COVID-19: iniziative regionali a favore dei malati rari Osservatorio Malattie Rare Fase 2, l'ospedale Parini di Aosta al centro delle strategie anti contagio

AOSTA. Terminata la fase acuta dell'emergenza Covid-19 che ha travolto la Valle d'Aosta, la fase 2 è caratterizzata dalla necessità di trovare soluzioni più stabili per convivere con il virus Covid-19 ...

Supporto al commercio locale: 250 le aziende già registrate nella nostra 'mappa'

L'emergenza Coronavirus ha stravolto la quotidianità delle aziende in tutti i settori. Tanti coloro che, da più di un mese a questa parte hanno deciso di convertirsi al delivery e aderito all'iniziati ...

AOSTA. Terminata la fase acuta dell'emergenza Covid-19 che ha travolto la Valle d'Aosta, la fase 2 è caratterizzata dalla necessità di trovare soluzioni più stabili per convivere con il virus Covid-19 ...L'emergenza Coronavirus ha stravolto la quotidianità delle aziende in tutti i settori. Tanti coloro che, da più di un mese a questa parte hanno deciso di convertirsi al delivery e aderito all'iniziati ...