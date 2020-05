Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di martedì 5 maggio 2020) Emergenza Coronavirus: il bollettino giornaliero stilato dalla Protezione Civile. Il bollettino aggiornato del 5 maggio La Protezione Civile ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. A oggi, 5 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 213.013, con un incremento rispetto a ieri di 1.075 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 98.467, con un decremento di 1.513 assistiti rispetto a ieri. Rispetto a ieri i deceduti sono 236 e portano il totale a 29.315. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 85.231, con un incremento di 2.352 persone rispetto a ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 L’emergenza coronavirus - gli squilibri e l’occasione del rilancio

