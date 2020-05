Elena Santarelli furiosa con i fan | “Avete rotto le pa…” FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 5 maggio 2020) La quarantena è stata sbloccata, e le visite a parenti e congiunti sono finalmente tornate legali: ha fatto tesoro della notizia, che in queste ore ha avuto finalmente modo di rincontrare i genitori dopo quasi due mesi di lockdown. La modella ha postato la testimonianza del momento sui social, con uno scatto ritraente il ritorno a casa; “4 maggio, fase 2”, le sue parole, con tutta la gioia di poter finalmente ricongiungersi ai familiari. Una mossa che, comunque, ha portato apiù critiche che complimenti. Nella sezione commenti, come prevedibile,si è trovata a far fronte a quanti, nonostante le pubbliche disposizioni, hanno reputato il comportamento imprudente e addirittura diseducativo. L’idea generale è che non si possa andare a pranzo da parenti, soffermarsi in casa, ma solamente ...