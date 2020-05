Elena Santarelli | foto scatena il caos | “Se ho sbagliato chiedo perdono”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 5 maggio 2020)nella bufera per una: “Se hochiederò perdono” L’ultimapubblicata dasu instagram (disponibile a fondo articolo) ha creato davvero un incredibile. Il motivo? Nella suddetta immagine la popolare opinionista di Italia Sì di Marco Liorni ha mostrato ai suoi tanti follower di aver finalmente raggiunto la sua famiglia dopo oltre due mesi di quarantena forzata per via dell’epidemia da coronavirus in Italia. Con la sua famigliaha anche pranzato. E proprio l’aver pranzato con loro ha fatto finire nella bufera quest’ultima. Difatti in tanti, nei commenti sottostanti questa immagine, le hanno fatto notare che in base alle ordinanze diramate dal Governo Conte ci si dovrebbe limitare a vedere e salutare e basta i proprio congiunti e non certo pranzarci insieme. E dopo ...