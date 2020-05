Effetto coronavirus sul trasporto aereo, a marzo passeggeri -85% (Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – marzo 2020 ha fatto segnare un calo del 66,3% di voli effettuati e dell’85,1% del numero di passeggeri (da 13,988 milioni a poco piu’ di 2,083 milioni). Se la diffusione del Covid-19 ha fermato quasi completamente i trasporti, il comparto che ha subito il piu’ forte impatto e’ quindi il trasporto aereo di passeggeri. Lo evidenzia l’Istat in un rapporto sul settore.“Benche’ i servizi per la mobilita’ delle persone e delle merci siano stati inclusi tra i settori economici e produttivi essenziali non sottoposti a sospensione delle attivita’ – spiega l’Istituto di Statistica -, i provvedimenti di contenimento dell’epidemia assunti dalle Autorita’ nazionali e internazionali hanno di fatto ridotto le possibilita’ di volare, limitandole a ragioni di lavoro, di salute o di assoluta ... Leggi su ilcorrieredellacitta Gruppo FCA - Effetto coronavirus : primo trimestre in perdita per quasi 500 milioni di euro

