“Eccomi qua” Occhi grandi che già dicono tutto | la foto della conduttrice da bambina fa

(Di martedì 5 maggio 2020) Non sono stati mesi facile per lei. Dopo anni di televisione, messa in un angolo senza un perché. Ascolti deludenti forse, e i vertici Rai con i quali il legame non era saldo come si credeva, probabilmente. Sta di fatto che, per Antonella Clerici è iniziato un momento di silenzio e un modo diverso di essere in televisione. Meno primattrice e più gregaria. Anche se, dove conta, Antonella Clerici resta al suo posto. A distanza di anni Antonella Clerici è una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. È proprio per questo motivo che su Instagram l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco riscuote un successo davvero inaudito. Con oltre 700 mila followers, latelevisiva non perde mai occasione di poter interagire con loro. Lo ha sempre fatto. E lo sta continuano a fare in questo lungo e difficile ...