Ecco il giorno in cui finirà tutto | il virologo adesso rivela la data

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 maggio 2020) Federico Garau Il professore commenta i dati ricavati da uno studio cinese secondo cui la riapertura del Paese il 4 maggio è troppo rischiosa: "Modello Sir usato dai ricercatori cinesi è vecchio e semplificato, ma conferma quello che sappiamo già: non siamo ancora alla fine" Intervistato da AdnKronos per commentare lo studio effettuato dall'ospedale generale cinese di Pechino, secondo il quale la riapertura in Italia è troppo prematura, il direttore sanitario dell'Irccs di Milano Fabrizio Pregliasco conferma quanto dichiarato nelle scorse ore, ventilando un certo ottimismo circa la gestione dell'epidemia Coronavirus nel nostro Paese ma senza abbassare la guardia. Una conclusione in estate della diffusione del Covid-19 può essere ipotizzabile, ma ciò non significa affatto che la guerra sia finita. "L'epidemia di Covid-19 nel nostro ...