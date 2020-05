È giusto o sbagliato affidare compiti dirigenziali importanti alle bandiere dei club? (Di martedì 5 maggio 2020) Molti grandi giocatori una volta ritiratosi ed appesi gli scarpini al chiodo hanno intrapreso la carriera da dirigenti. A questo riguardo ci siamo chiesti: è giusto o sbagliato che un club affidi compiti dirigenziali ad un giocatore che è stato una bandiera della propria squadra? Impossibile dare una risposta certa. Il fatto che un giocatore nel corso della sua carriera da professionista sia stato una bandiera di una determinata squadra non significa che sia poi automaticamente anche un ottimo... Leggi su 90min (Di martedì 5 maggio 2020) Molti grandi giocatori una volta ritiratosi ed appesi gli scarpini al chiodo hanno intrapreso la carriera da dirigenti. A questo riguardo ci siamo chiesti: èche unaffidiad un giocatore che è stato una bandiera della propria squadra? Impossibile dare una risposta certa. Il fatto che un giocatore nel corso della sua carriera da professionista sia stato una bandiera di una determinata squadra non significa che sia poi automaticamente anche un ottimo...

matteocanepa80 : @CMastroff @Gitro77 In questo esempio direi che ti comprendo. Ma Leonida fu un eroe che è andato a morte per un ide… - Emmachampagne95 : RT @OFlOUCHOS: Nella vita si cresce e si matura, prima si impara la differenza tra 'giusto' e 'sbagliato', poi crescendo si impara che non… - PaolilloMarco : @danilacis1 @PaUsai @ZZiliani Giusto ho sbagliato. Il cancro. - mikasneck : @KIMGIULS Sono assolutamente d'accordo, infatti non sto giustificando quello che ha detto che è assolutamente sbagl… - simo_zybo : @Frances47069688 @paolodune no scusa, a 10 anni decide se 'rifiutare le logiche della società'? No, lo decide il ge… -

Ultime Notizie dalla rete : giusto sbagliato Videogames-Microtransazioni-DLC: Giusto o Sbagliato? Metropolitan Magazine Italia È giusto o sbagliato affidare compiti dirigenziali importanti alle bandiere dei club?

Molti grandi giocatori una volta ritiratosi ed appesi gli scarpini al chiodo hanno intrapreso la carriera da dirigenti. A questo riguardo ci siamo chiesti: è giusto o sbagliato che un club affidi comp ...

Gino Bartali, il ciclista intramontabile che fu giusto tra i giusti

Venti anni fa moriva Gino Bartali, un uomo dichiarato da Israele “giusto fra i giusti” e qualcuno, nel mondo cattolico, vorrebbe aprire una causa di beatificazione. Onori questi che spettano non solta ...

Molti grandi giocatori una volta ritiratosi ed appesi gli scarpini al chiodo hanno intrapreso la carriera da dirigenti. A questo riguardo ci siamo chiesti: è giusto o sbagliato che un club affidi comp ...Venti anni fa moriva Gino Bartali, un uomo dichiarato da Israele “giusto fra i giusti” e qualcuno, nel mondo cattolico, vorrebbe aprire una causa di beatificazione. Onori questi che spettano non solta ...