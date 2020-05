Duka comitato UEFA | «Ipotesi gara unica dai quarti di Champions League»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 maggio 2020) Armand, membro delesecutivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole: Armand, presidente della federazione calcistica albanese e membro delesecutivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di eventuali cambi del format della: «Come si svolgeranno le prossime gare? Si parla di fine agosto come data. Prima dovrebbero concludere le partite di ritorno che mancano, poi daiin poi farebbero sfida secca». NUOVO FORMAT – «Per ora non c'è niente in discussione, tutti credono nella possibilità di concludere questa stagione e ricominciare normalmente con quelle della prossima».