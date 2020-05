Due anni fa l’addio a Pamela Mastropietro La famiglia | “Neanche una carezza | il corpo si

(Di martedì 5 maggio 2020) Sono passati ormai duedall’addio a, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio 2018. Nella ricorrenza del funerale, che si svolse nella chiesa romana di Ognissanti al quartiere Appio, lal’ha voluta ricordare con un post sulla pagina Facebook “La voce di”, che ripercorre tutto il dolore e l’orrore di quell’omicidio, per il quale il nigeriano Innocent Oseghale ha ricevuto una condanna all’ergastolo. Ma anche tutto l’amore per la ragazza. Il dolore delladi“Duefa, il saluto alle tue spoglie mortali, martoriate a seguito di un barbaro e demoniaco omicidio. Tu continui a vivere nel cuore dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, dei tuoi zii, della tua cuginetta, dei tuoi amici, e dei moltissimi altri che ti hanno conosciuto a ...

CatalfoNunzia : Piena fiducia e sostegno ad @AlfonsoBonafede. È il Ministro che ha realizzato la legge Spazzacorrotti e il suo impe… - Federciclismo : Venti anni senza Gino Bartali Il 5 maggio del 2000 ci lasciava l'Uomo di ferro: l'unico, nella storia del nostro sp… - Boosta : Per gli sportivi e per noi tifosi del @TorinoFC_1906 , da poco più di settant’anni, il 4 maggio è giorno di transiz… - Stregalibera17 : RT @Iperbole_: Napoli: Rosa, 91 anni, trascina con difficoltà il suo carrello della spesa. Viene notata da due agenti, e uno si offre di a… - Cosi49Cosimo : RT @frankrosini: Ops, il caso ha voluto che il giudice di sorveglianza fosse la moglie del leghista #Cota! Ed è un caso anche che #DiMatteo… -

Ultime Notizie dalla rete : Due anni

Orizzonte Scuola

Giacomo Poretti: "Ho avuto il coronavirus, l'ha preso anche mia moglie Daniela Cristofori" Il comico del trio Aldo Giovanni e Giacomo è convinto di aver contratto il virus a marzo al ritorno da una va ...Due voli speciali sono previsti lunedì 11 e martedì 12 maggio dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per Roma Fiumicino per riportare in patria connazionali temporaneamente in Israele o che abbiano nec ...