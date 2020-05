Dramma a Padova | bimbo di 18 mesi caduto dalla finestra

(Di martedì 5 maggio 2020)di 18nel quartiere Santa Rita diin città: il piccolo è ricoverato in gravi condizioni. Ore d’ansia a, per undi 18che èda unaal quarto piano di un condominio. Ilsi è consumato nel quartiere di Santa Rita. … L'articolodi 18è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Bimbo di 18 mesi caduto dalla finestra nel quartiere Santa Rita di Padova, dramma in città: il piccolo è ricoverato in gravi condizioni. Ore d’ansia a Padova, per un bimbo di 18 mesi che è caduto da u ...PADOVA E’ un miracolato il bimbo di poco più di un anno che nel pomeriggio di martedì è precipitato dal quarto piano dell’abitazione dove vive con la famiglia originaria del Tongo in zona Santa Rita a ...