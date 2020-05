“Dopo il virus | possibili problemi fisici e cognitivi” | parla il medico che ha curato

Leggi su tpi

(Di martedì 5 maggio 2020) Coronacognitivi dopo la guarigione Il Coronapuò provocarecognitivi anche dopo la guarigione. A fare questa ipotesi è il professor Nicholas Hart, luminare di terapia intensiva e respiratoria che ha salvato il premier inglese Boris Johnson dal Corona. “Superata la malattia, un gran numero di pazienti presenterà, cognitivi e psicologici. Il Coronaè la polio di questa generazione”, dice al Daily Mail. Una volta tornato a casa, Boris Johnson aveva ammesso di aver vissuto giorni difficili, ringraziando il personale dell’Ospedale St Thomas per le eccellenti cure ricevute. ”È difficile trovare le parole per esprimere il debito di gratitudine verso il sistema sanitario nazionale per avermi salvato la vita”, aveva detto il premier in un messaggio ...