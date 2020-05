Domani i fan di Mortal Kombat 11 riceveranno nuove info sul DLC dedicato alla storia (Di martedì 5 maggio 2020) Nella giornata di oggi i ragazzi di NetherRealm Studios hanno annunciato che Domani saranno rilasciate nuove informazioni relativa al nuovo DLC di Mortal Kombat 11, che andrà a continuare la narrativa rimasta in sospeso.La notizia è stata data tramite un Tweet con video allegato, che mostra Raiden e Lui Kang mentre iniziano a creare una nuova linea temporale per la Terra, Shang Tsung arriva però ad interromperli. Insomma se anche voi non vedete l'ora di saperne di più, dovrete pazientare ancora fino alle 15:00 di Domani 6 maggio."Mortal Kombat 11, l'ultimo titolo della saga di picchiaduro tanto acclamata dalla critica, offre un'esperienza di gioco profonda e personalizzata senza precedenti. Il nuovo sistema di varianti dei personaggi ti fornisce un controllo straordinario sulla loro estetica, rendendoli tuoi. Ora puoi personalizzare le varianti dei tuoi ... Leggi su eurogamer “Domani” nuovo giornale di De Benedetti/ Anti-Repubblica con Stefano Feltri direttore

Coronavirus : domani Di Stefano a Porta a Porta

Coronavirus - quali negozi riaprono domani (e quali regioni fanno eccezione) (Di martedì 5 maggio 2020) Nella giornata di oggi i ragazzi di NetherRealm Studios hanno annunciato chesaranno rilasciatermazioni relativa al nuovo DLC di11, che andrà a continuare la narrativa rimasta in sospeso.La notizia è stata data tramite un Tweet con video allegato, che mostra Raiden e Lui Kang mentre iniziano a creare una nuova linea temporale per la Terra, Shang Tsung arriva però ad interromperli. Insomma se anche voi non vedete l'ora di saperne di più, dovrete pazientare ancora fino alle 15:00 di6 maggio."11, l'ultimo titolo della saga di picchiaduro tanto acclamata dcritica, offre un'esperienza di gioco profonda e personalizzata senza precedenti. Il nuovo sistema di varianti dei personaggi ti fornisce un controllo straordinario sulla loro estetica, rendendoli tuoi. Ora puoi personalizzare le varianti dei tuoi ...

Eurogamer_it : Domani i fan di Mortal Kombat 11 riceveranno nuove info sul DLC dedicato alla storia - itschiaras : domani sarà un casino tra fan boy e essenzialmente persone che non sanno come funziona - Born2Play_it : NEWS ?? Annunciato un nuovo #MortalKombat?? L'account twitter di PlayStation Brasile ha pubblicato questo trailer i… - koobicore7 : Sono talmente innamorata e fiera del capitolo nuovo che uscirà domani, che ho una mezza idea di far commissionare u… - iimyourstommo : quando alle 2:40 sei ancora sveglia perché hai iniziato e letto ininterrottamente una fan fiction larry e domani ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Domani fan The Last of Us: Part II si mostrerà in un nuovo trailer domani Eurogamer.it Mortal Kombat 11, nuovo DLC single player rivelato da un leak: annuncio domani 0

Mortal Kombat 11 riceverà un nuovo DLC single player, rivelato in anticipo da un leak: domani assisteremo all'annuncio ufficiale del pacchetto. Mortal Kombat 11 riceverà un nuovo DLC single player: la ...

Mortal Kombat 11, primo teaser per il DLC della storia

Il canale Twitter ufficiale di PlayStation Brasil ha confermato che Warner Bros. Interactive Entertainment e lo sviluppatore NetherRealm Studios sono al lavoro su un DLC dedicato alla modalità storia ...

Mortal Kombat 11 riceverà un nuovo DLC single player, rivelato in anticipo da un leak: domani assisteremo all'annuncio ufficiale del pacchetto. Mortal Kombat 11 riceverà un nuovo DLC single player: la ...Il canale Twitter ufficiale di PlayStation Brasil ha confermato che Warner Bros. Interactive Entertainment e lo sviluppatore NetherRealm Studios sono al lavoro su un DLC dedicato alla modalità storia ...