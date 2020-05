Dl Liquidità, ABI: “A Fondo Garanzia Pmi chiesti 5,2 miliardi di finanziamenti” (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Al 4 di maggio, sono complessivamente 82.159 (con un aumento di 9.500 rispetto al giorno precedente) le domande di Garanzia pervenute al Fondo Garanzia Pmi. Un numero che, secondo i dati pubblicati sul sito del Mediocredito Centrale, corrisponde a quasi 5,2 miliardi di finanziamenti. È quanto segnala l’Abi in una nota. Nel dettaglio le domande di Garanzia per i finanziamenti fino a 25mila euro sono 61.130, corrispondenti a 1 miliardo e 296 milioni di finanziamenti. In particolare l’Abi rileva “la forte crescita in un solo giorno di quasi 9 mila domande fino a 25mila euro”. Leggi su quifinanza Dl Liquidità - ABI : “Prestiti garantiti non compensano finanziamenti precedenti e scoperto”

