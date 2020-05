Diritti tv, arriva una proposta miliardaria per la Serie A [DETTAGLI] (Di martedì 5 maggio 2020) I campionati sono fermi a causa dell’emergenza Coronavirus, una questione delicata da risolvere è quella dei Diritti tv, fonte di guadagno fondamentale per i club. Secondo quanto scrive ilsole24ore.com, è in arrivo una proposta miliardaria per la Serie A, esattamente dal fondo di private equity CVC, che gestisce asset per 80 miliardi di dollari. Nel DETTAGLIo riguarderebbe la costituzione di una nuova società che gestirebbe per il prossimo decennio e dal 2021 i Diritti tv del massimo campionato. Quindi acquisterebbe i Diritti dalla Lega Serie A assicurando alle squadre introiti in modo immediato e poi trattarli eventualmente con altri emittenti come Sky o DAZN. “Abbiamo paura, chiediamo garanzie”: tutta la preoccupazione del club sulla ripresa del campionato Consiglio federale, ufficiale il rinvio: il comunicato della ... Leggi su calcioweb.eu Diritti TV serie A - arriva l’ultimatum della Lega calcio

All’esercito dei rider arrivano le mascherine ma non i diritti (Di martedì 5 maggio 2020) I campionati sono fermi a causa dell’emergenza Coronavirus, una questione delicata da risolvere è quella deitv, fonte di guadagno fondamentale per i club. Secondo quanto scrive ilsole24ore.com, è in arrivo unaper laA, esattamente dal fondo di private equity CVC, che gestisce asset per 80 miliardi di dollari. Nelo riguarderebbe la costituzione di una nuova società che gestirebbe per il prossimo decennio e dal 2021 itv del massimo campionato. Quindi acquisterebbe idalla LegaA assicurando alle squadre introiti in modo immediato e poi trattarli eventualmente con altri emittenti come Sky o DAZN. “Abbiamo paura, chiediamo garanzie”: tutta la preoccupazione del club sulla ripresa del campionato Consiglio federale, ufficiale il rinvio: il comunicato della ...

CalcioWeb : #Dirittitv, arriva una proposta miliardaria per la #SerieA [DETTAGLI] - - maddalena2471 : RT @Medhope_FCEI: Dopo le mascherine solidali, una nuova iniziativa - autoprodotta, dal basso, popolare - di sostegno al nostro impegno per… - ILOVEPACALCIO : #SerieA, arriva una proposta miliardaria: il fondo #CVC pronto a farsi avanti per i diritti tv - i dettagli - GiuliaMadonna : PROFUMI DI MAGGIO Arriva maggio e il giardino si trasforma, si popola di fiori di profumi, di colori. E' tutto un… - 94Angy : RT @ChiaraSuriani: Datemi vi prego un euro per ogni MA che arriva immancabile sotto una rivendicazione femminile. Sono d'accordo MA. Avete… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti arriva Diritti TV Serie A, segnali di scontro: arriva la richiesta di sconto delle Pay TV Il resto del calcio Eike Schmidt delle Gallerie degli Uffizi: “Il turismo dei selfie è finito”

"Puntare a un turismo intelligente, di qualità, ma non elitario, più ecologico e di prossimità. L'era delle opere d'arte sfondo per i selfie è destinata a tramontare…". Così Eike Schmidt, dal 2015 dir ...

Gina Lollobrigida: "Oggi pur di vendere si fa del male"

“Oggi viviamo in una società dove l'importante è arrivare primi. Non ci interessa a chi si fa male, non ci interessa chi si distrugge, non ci interessa che sia vero. Fa vendere? Scrivi pure, chi se ne ...

"Puntare a un turismo intelligente, di qualità, ma non elitario, più ecologico e di prossimità. L'era delle opere d'arte sfondo per i selfie è destinata a tramontare…". Così Eike Schmidt, dal 2015 dir ...“Oggi viviamo in una società dove l'importante è arrivare primi. Non ci interessa a chi si fa male, non ci interessa chi si distrugge, non ci interessa che sia vero. Fa vendere? Scrivi pure, chi se ne ...