Diciotto luoghi incantati da visitare dopo il virus Da Lucca alla Maremma la guida dei

(Di martedì 5 maggio 2020) Dare un contributo a chi combatte in prima linea l’emergenza Covid e partecipare al rilancio del turismo italiano, in attesa di ricominciare a viaggiare. Con questo duplice obiettivo è nata l’iniziativa «Travel Blogger per l’Italia»,quale hanno aderito con entusiasmo 180 travel blogger di tutta Italia che si sono uniti per lanciare una raccolta fondi a favore di Emergency, per ispirare le proprie community a supportare chi è in difficoltà e chi lavora quotidianamente per migliorare la situazione attuale. Ogni blogger ha messo a disposizione la propria competenza nel raccontare iin unaunica, intitolata «Destinazione Italia», che da una parte rappresenta un ringraziamento per chi donerà ad Emergency, dall’altra un incentivo per il rilancio del turismo italiano. Chiunque contribuisce con una ...