Decreto maggio, più fondi a sanità e riduzione orario di lavoro: le novità (Di martedì 5 maggio 2020) Sono ore di lavoro febbrile per il Governo sul Decreto di maggio, oggetto della riunione della scorsa notte tra il premier Giuseppe Conte, il ministro Roberto Gualtieri e i capi delegazione e i rappresentanti dei partiti di maggioranza. Ma su alcuni punti del Dl, che si baserà su uno scostamento di bilancio pari a 55 miliardi, non c’è ancora chiarezza. I nodi da sciogliere Tra i punti più controversi, il cosiddetto “Reddito di emergenza”, che divide gli azionisti della maggioranza: mentre i pentastellati vorrebbero concedere il sussidio ai redditi più bassi per alcune mensilità a partire dal maggio 2020, sul modello del Reddito di cittadinanza, Dem e renziani preferirebbero dare le risorse ai comuni per aiutare chi è in difficoltà e non renderla una misura strutturale. È mancata l’intesa anche sulle ... Leggi su quifinanza VERTICE CONTE-SINDACATI/ “Meno lavoro - stesso compenso” : stallo Decreto Maggio

