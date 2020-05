Dap, Bonafede replica alle accuse: “Condizionato dai boss? Infamante” (Di martedì 5 maggio 2020) Il ministro della Giustizia replica duramente all’intervento del magistrato Nino Di Matteo a Non è l’Arena di Giletti, alle rivelazioni secondo cui Bonafede gli avrebbe proposto la guida del Dap salvo poi fare dietrofront e virare sulla nomina di Francesco Basentini (oggi fresco di dimissioni). Sullo sfondo, un alone di ombre insinuatosi tra le righe di quanto riferito dal pm in trasmissione: “Bonafede mi propose il Dap, ma ci ripensò o qualcuno lo indusse a ripensarci“. Parole a cui il Guardasigilli ha deciso di rispondere in diretta tv e su Facebook. Bonafede replica a Di Matteo: “Ipotesi infamante“ Sono trascorse poche ore dalle clamorose rivelazioni di Nino Di Matteo sulla sua presunta nomina saltata, nel 2018, al vertice del Dap (Dipartimento di amministrazione penitenziaria). Il magistrato antimafia e membro del Csm ha ... Leggi su thesocialpost DI MATTEO "BONAFEDE MI OFFRÌ DAP - MA REAZIONI BOSS"/ Il PD : "Riferisca in Parlamento"

Il post di Bonafede : “Io condizionato da boss per la mancata nomina di Di Matteo a capo del Dap? Assurdo e infamante”

Di Matteo "Bonafede mi offrì Dap - ma reazioni boss"/ Costa : "Cortocircuito forcaiolo" (Di martedì 5 maggio 2020) Il ministro della Giustiziaduramente all’intervento del magistrato Nino Di Matteo a Non è l’Arena di Giletti,rivelazioni secondo cuigli avrebbe proposto la guida del Dap salvo poi fare dietrofront e virare sulla nomina di Francesco Basentini (oggi fresco di dimissioni). Sullo sfondo, un alone di ombre insinuatosi tra le righe di quanto riferito dal pm in trasmissione: “mi propose il Dap, ma ci ripensò o qualcuno lo indusse a ripensarci“. Parole a cui il Guardasigilli ha deciso di rispondere in diretta tv e su Facebook.a Di Matteo: “Ipotesi infamante“ Sono trascorse poche ore dclamorose rivelazioni di Nino Di Matteo sulla sua presunta nomina saltata, nel 2018, al vertice del Dap (Dipartimento di amministrazione penitenziaria). Il magistrato antimafia e membro del Csm ha ...

borghi_claudio : Non so se ci rendiamo conto: I mafiosi hanno scelto chi li poteva scarcerare e il ministro ha eseguito. O Di Matteo… - borghi_claudio : Articoli che invecchiano assai bene. #Bonafede #Bonafededimettiti A quanto pare questo virus non solo ha fatto a… - Capezzone : +++Supersintesi su caso #Bonafede #DiMatteo #Dap #Giustizia+++ Nessuna trattativa stato-mafia. Per manifesta assenza dello stato. - CaputMundi5 : RT @Noiconsalvini: Di Matteo aveva deciso di andare al Dap, “poi il ministro Bonafede ha cambiato idea” Clamorosa telefonata di Antonino Di… - GASirianni : RT @valerio_romeo: Quindi per @N_DeGirolamo e @myrtamerlino proporre a Di Matteo l'incarico che fu di Giovanni Falcone, capo dell' ufficio… -