Daniela Cristofori | moglie di Giacomo Poretti | «Così il coronavirus è entrato anche

(Di martedì 5 maggio 2020) Giacomo Poretti, colui che dal 1991 è Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo, ha raccontato di recente (ad Altre storie di Mario Calabresi) di essere stato anche lui contagiato dal coronavirus. L’attore e comico, fortunatamente, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale, si è curato nella sua casa di Milano, tetto che condivide con la moglie Daniela Cristofori, psicoterapeuta, attrice e regista teatrale, anche lei «positiva». E qui ci racconta l’altra metà della «storia». «Dopo il periodo di Carnevale, tornati dalla settimana bianca in montagna, il 7 marzo Giacomo ha cominciato a stare male. Ha avuto la febbre per tre giorni e poi sembrava essere guarito». Nel frattempo, si è ammalata lei: «Ho avuto la febbre ma non molto alta, e ho perso completamente gusto e olfatto». E quando Daniela iniziava a sentirsi meglio, è stato il marito ad avere un’altra ricaduta: «Gli è tornata la febbre, sempre più alta».