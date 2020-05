Dalla sostenibilità ambientale all’economia: 33 proposte per rilanciare l’Italia in chiave green e ridurre le disuguaglianze (Di martedì 5 maggio 2020) “Mettere in campo interventi rapidi sul fronte della sostenibilità ambientale e dell’economia, puntando sulla semplificazione delle procedure e tenendo insieme l’innovazione, di cui l’Italia ha uno straordinario bisogno, e la riduzione delle disuguaglianze, come oggi solo gli investimenti green consentono. Solo così si potrà far ripartire l’Italia in una chiave green affrontando al tempo stesso alcuni problemi oggi ineludibili“: è questa la “ricetta green” che Legambiente lancia oggi al Governo, nella settimana di inizio della Fase2 post coronavirus, presentando un pacchetto di 33 proposte che guardano al futuro del Paese e che sono condivise da tante imprese e associazioni del terzo settore. Azioni che l’associazione ambientalista sintetizza in tre grandi campi di intervento: “1) la ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 5 maggio 2020) “Mettere in campo interventi rapidi sul fronte della sostenibilitàe dell’economia, puntando sulla semplificazione delle procedure e tenendo insieme l’innovazione, di cui l’Italia ha uno straordinario bisogno, e la riduzione delle disuguaglianze, come oggi solo gli investimenti green consentono. Solo così si potrà far ripartire l’Italia in una chiave green affrontando al tempo stesso alcuni problemi oggi ineludibili“: è questa la “ricetta green” che Legambiente lancia oggi al Governo, nella settimana di inizio della Fase2 post coronavirus, presentando un pacchetto di 33che guardano al futuro del Paese e che sono condivise da tante imprese e associazioni del terzo settore. Azioni che l’associazione ambientalista sintetizza in tre grandi campi di intervento: “1) la ...

AndFranchini : RT @NunzioIngiusto: #Fase2 #Turismo massacrato dalla crisi.Stime per #Italia: 90 milioni presenze in meno. Batosta per bellezze e #sostenib… - Chiariello_CS : RT @radiopuntonuovo: ???? @OfficialPotenza, il pres. #Caiata: 'Il calcio ha bisogno di riformarsi, perché dalla B in giù non c'è più sostenib… - radiopuntonuovo : ???? @OfficialPotenza, il pres. #Caiata: 'Il calcio ha bisogno di riformarsi, perché dalla B in giù non c'è più soste… - NunzioIngiusto : #Fase2 #Turismo massacrato dalla crisi.Stime per #Italia: 90 milioni presenze in meno. Batosta per bellezze e… - Edison4Gov : RT @FondazioneGCNI: ?È online il nostro Report sulle Attività 2019 dedicato agli aderenti, esperti e appassionati della #sostenibilità. Dow… -