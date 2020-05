Dal Bolognese a Roma, il ristorante delle star cambia con delivery e take away (Di martedì 5 maggio 2020) L’emergenza coronavirus ha cambiato la quotidianità di tante attività commerciali che ora stanno faticosamente cercando di ripartire, come nel caso del ristorante Dal Bolognese a Roma. Il locale delle star di Hollywood sito in Piazza del Popolo già da alcune settimane è passato dai tavoli eleganti ai packaging raffinati per portare la sua cucina nelle case dei Romani. Lo storico ristorante non aveva mai praticato la consegna a domicilio prima di questo momento, come svela il responsabile Claudio Antonelli ai nostri microfoni: “Non lo avevamo mai fatto, ma la risposta è stata ottima. Le consegne a domicilio sono ogni giorno molte di più di quante ce ne aspettassimo, i nostri clienti poi apprezzano molto i pacchetti eleganti con dentro le nostre specialità che portiamo loro. La famiglia Tomaselli ha voluto fortemente dare un ... Leggi su giornalettismo Incendio in palazzo nel Bolognese - 3 persone in ospedale (Di martedì 5 maggio 2020) L’emergenza coronavirus hato la quotidianità di tante attività commerciali che ora stanno faticosamente cercando di ripartire, come nel caso delDal. Il localedi Hollywood sito in Piazza del Popolo già da alcune settimane è passato dai tavoli eleganti ai packaging raffinati per portare la sua cucina nelle case deini. Lo storiconon aveva mai praticato la consegna a domicilio prima di questo momento, come svela il responsabile Claudio Antonelli ai nostri microfoni: “Non lo avevamo mai fatto, ma la risposta è stata ottima. Le consegne a domicilio sono ogni giorno molte di più di quante ce ne aspettassimo, i nostri clienti poi apprezzano molto i pacchetti eleganti con dentro le nostre specialità che portiamo loro. La famiglia Tomaselli ha voluto fortemente dare un ...

Biografilm Festival: confermate le date per la sedicesima edizione che si svolgerà online

Lo storico festival bolognese Biografilm Festival per la prima volta online dal 5 al 15 giugno 2020. In programma anche un documentario sulla scrittrice Margaret Atwood. Si svolgerà regolarmente, dal ...

