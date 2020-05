Cristina Quaranta: dall'Isola dei famosi al negozio di tende (Di martedì 5 maggio 2020) Cristina Quaranta, da preferita di Gianni Boncompagni all’Isola dei famosi 2005 passando anche dal bancone di Striscia la Notizia. Poi basta, qualcuno si è dimenticato: ecco cosa fa oggi Cristina Quaranta, una delle protagoniste indiscusse di Non è la Rai ha finito per sempre di andare in televisione. Incredibile. A Dagospia l’ex showgirl ha raccontato che ha deciso di accantonare il mondo dello spettacolo “quando sono diventata mammaArticolo completo: Cristina Quaranta: dall'Isola dei famosi al negozio di tende dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Cristina Quaranta racconta perchè è stata allontanata dalla tv

Cristina Quaranta - l’ex di Non è la Rai e L’Isola dei Famosi : “Le persone come me sono scomode - sono stata fatta fuori”

Cristina Quaranta sono stata allontanata e fatta fuori dalla tv (Di martedì 5 maggio 2020), da preferita di Gianni Boncompagni all’dei2005 passando anche dal bancone di Striscia la Notizia. Poi basta, qualcuno si è dimenticato: ecco cosa fa oggi, una delle protagoniste indiscusse di Non è la Rai ha finito per sempre di andare in televisione. Incredibile. A Dagospia l’ex showgirl ha raccontato che ha deciso di accantonare il mondo dello spettacolo “quando sono diventata mammaArticolo completo:deialdidal blog SoloDonna

Italia_Notizie : Cristina Quaranta, l’ex di Non è la Rai e L’Isola dei Famosi: “Le persone come me sono scomode, sono stata fatta fu… - TweetNotizie : Cristina Quaranta, da Non è la Rai all'Isola dei Famosi: «Sono stata allontanata e fatta fuori, ma va bene così» - zazoomnews : Cristina Quaranta Cosa fa oggi l’ex ragazza di Non è la Rai - #Cristina #Quaranta #ragazza - ringoringhetto : Cristina Quaranta, da 'Non è la Rai' all'Isola dei Famosi: «Sono stata allontanata e fatta fuori, ma va bene così»… - bnotizie : Simona Ventura e Santarelli, parla Cristina Quaranta: retroscena e scuse -