Crisanti: "Fare tamponi di massa per non dover tornare al lockdown". L'appello del virologo (Di martedì 5 maggio 2020) Premesso che ci addentriamo in un tema abbastanza delicato, per lo più ad appannaggio di esperti e tecnici. Una scelta che, in emergenza, salvò il Veneto Da 'profani', ma parliamo di una situazione di estrema emergenza, non possiamo che riconoscergli la felice intuizione – ed ostinazione – di aver deciso di intervenire (a dispetto di quanto imponeva invece il governo) su un'intera comunità – come quella di Vo' – riuscendo a scongiurare un focolaio che altrimenti avrebbe portato il Veneto ad emulare tragicamente la Lombardia. Per quanto riguarda invece l'eventualità di effettuare quanti più tamponi possibile – visti anche i costi – non siamo in grado di rispondere scientificamente, salvo però evidenziare il fatto che, al là di una sorta di 'mappatura' ...

