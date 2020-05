Covid-19 sempre più debole in Campania | per il sesto giorno di fila siamo sotto

Ettore_Rosato : 159esimo compleanno per l’@Esercito italiano, da sempre in prima linea, anche per contenere l’emergenza #Covid. Uom… - marattin : Il numero di malati di Covid in Italia scende - rispetto a ieri - di 608 unità, e lo fa in 17 regioni su 20. I nuov… - davidealgebris : Fake news di Stato Germania ha annunciato che apre Chiese, Parchi, Zoo, e Musei Koch Institut annuncia il tasso… - AndreaLompio53 : Ci sono sempre tratti comuni nei gruppi di persone. I populisti brillano per ignoranza e stupidità. Basti vedere… - FIRSTonlineTwit : #Rossi (#Tim): “#Covid-19 cambia la vita: sempre più digitalizzazione” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sempre Rossi (Tim): "Covid-19 cambia la vita: sempre più digitalizzazione" FIRSTonline Coronavirus, in Toscana a marzo mortalità aumentata del 13%

I decessi Covid-19 sono il 15% sul totale della mortalità dal 20 febbraio al 31 marzo, ma sono il 25% se si considera le zone ad alta diffusione e solo il 6% in quelle a media. Proprio la diffusione d ...

"Fakecrazia", il libro di Mantineo sulle sfide del giornalismo in tempi di coronavirus

In concomitanza con la giornata mondiale dedicata alla libertà di stampa è uscito l’instant-book "Fakecrazia – L’informazione e le sfide del coronavirus" del giornalista Aldo Mantineo, edito in format ...

I decessi Covid-19 sono il 15% sul totale della mortalità dal 20 febbraio al 31 marzo, ma sono il 25% se si considera le zone ad alta diffusione e solo il 6% in quelle a media. Proprio la diffusione d ...In concomitanza con la giornata mondiale dedicata alla libertà di stampa è uscito l’instant-book "Fakecrazia – L’informazione e le sfide del coronavirus" del giornalista Aldo Mantineo, edito in format ...