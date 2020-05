Covid-19, scarcerato il carceriere del piccolo Di Matteo ucciso e sciolto nell’acido (Di mercoledì 6 maggio 2020) Arriva un’altra clamorosa scarcerazione grazie all’emergenza del Coronavirus. È stato scarcerato Cataldo Franco, ritenuto tra l’altro, il carceriere di Giuseppe Di Matteo. Il piccolo venne sciolto nell’acido dalla mafia del Palermitano. Cataldo è tornato a Geraci Siculo. E vontinuano le scarcerazioni di alcuni boss mafiosi ergastolani. In tanti stanno ottenendo gli arresti domiciliari per i rischi legati al Coronavirus nelle carceri. L’ultimo ad essere graziato è proprio Cataldo Franco, originario di Gangi e condannato all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio dell’ex boss di Altofonte, Santino. Il piccolo Di Matteo quando è stato ucciso aveva 13 anni. Venne sequestrato per far sì che il padre, che aveva partecipato alla strage di Capaci e poi aveva iniziato a ... Leggi su direttasicilia Covid-19 - scarcerato il carceriere del piccolo Di Matteo ucciso e sciolto nell’acido

(Il Fatto Quotidiano) L’ultima scarcerazione è quella di una fimmina di mafia: Rosalia Di Trapani, 72 anni, 8 di condanna per estorsione aggravata e favoreggiamento. È tornata a Palermo, dove nel rio ...

Il rilascio massivo di boss mafiosi sta provocando indignazione e allarme sociale: sono 376 i mafiosi e narcotrafficanti scarcerati nell’ultimo mese e mezzo. Il 21 marzo, il Dipartimento dell’Amminist ...

