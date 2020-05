COVID-19 | la fase 2 e i benefici della mobilità attiva

Leggi su feedproxy.google

(Di martedì 5 maggio 2020) La cosiddetta “2” è una grande sfida per la mobilità, soprattutto nelle città di grandi dimensioni dove il trasporto pubblico dovrebbe avere un ruolo cruciale. di Francesca Camilli Per provare a gestire la “nuova” mobilità in modo sostenibile, amministrazioni comunali, associazioni e cittadini stanno lavorando su piani strategici e proposte. Nel documento aperto “Milano 2020 – Strategia di adattamento”, con il quale il Comune di Milano ha coinvolto i cittadini nell'elaborazione di un piano per (...) - Salute / Sport, , Mobilità, Mobilità sostenibile, No logo, Allenamenti, Coronavirus