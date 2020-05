Covid-19 | il bollettino del 5 maggio | 236 persone decedute

(Di martedì 5 maggio 2020)-19di oggi 52020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia. Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato ilcon tutti i numeri del-19 registrati oggi, 52020. Il dato più indicativo è l’aumento dei morti, che oggi sono 236. I nuovi casi sono 1075, mentre i guariti 2352. Per effetto … L'articolo-19, ildel 5: 236proviene da www.inews24.it.

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 6.564: 518 (numero di guar ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 213.013 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.075 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0.5%; ieri +1.221). Di queste, 29.