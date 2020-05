Corruzione e traffico di rifiuti al porto di Salerno, 69 misure (Di martedì 5 maggio 2020) Salerno (ITALPRESS) – Blitz della guardia di finanza nell’area portuale di Salerno, 69 le misure cautelari eseguite nell’operazione “Tortuga” tra le province di Salerno, Avellino, Caserta e Napoli. Il provvedimento, emesso dal gip, riguarda funzionari doganali, personale sanitario, spedizionieri e dipendenti di societa’ operanti nel porto di Salerno: sono accusati a vario titolo, in concorso, di peculato, Corruzione, favoreggiamento personale, falso, traffico di influenze illecite, accesso abusivo a sistemi informatici, ricettazione, contrabbando e traffico internazionale di rifiuti.(ITALPRESS). L’articolo Corruzione e traffico di rifiuti al porto di Salerno, 69 misure proviene da Italpress. Corruzione e traffico di rifiuti al porto di Salerno, 69 misure su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 maggio 2020)(ITALPRESS) – Blitz della guardia di finanza nell’area portuale di, 69 lecautelari eseguite nell’operazione “Tortuga” tra le province di, Avellino, Caserta e Napoli. Il provvedimento, emesso dal gip, riguarda funzionari doganali, personale sanitario, spedizionieri e dipendenti di societa’ operanti neldi: sono accusati a vario titolo, in concorso, di peculato,, favoreggiamento personale, falso,di influenze illecite, accesso abusivo a sistemi informatici, ricettazione, contrabbando einternazionale di.(ITALPRESS). L’articolodialdi, 69proviene da Italpress.dialdi, 69su Il Corriere della Città.

infoitinterno : Corruzione e traffico internazionale di rifiuti, 69 misure cautelari in Campania - cronista73 : Corruzione e traffico internazionale di rifiuti, 69 misure cautelari in Campania - Adsads126 : RT @Agenpress: Campania. Gdf arresta 69 persone, corruzione e traffico internazionale di rifiuti - CorriereCitta : Corruzione e traffico di rifiuti al porto di Salerno, 69 misure - angiuoniluigi : RT @Corriere: Corruzione e traffico di rifiuti: 69 persone arrestate in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione traffico Corruzione e traffico di rifiuti al porto di Salerno, 69 misure Il Sannio Quotidiano Traffico internazionale di rifiuti, blitz della Gdf: 69 arresti in Campania

La guardia di finanza ha arrestato in Campania 69 persone accusate di corruzione, peculato, falso, contrabbando e traffico internazionale di rifiuti. L'operazione, che ha visto l'impiego di oltre 250 ...

Traffico di rifiuti, maxi blitz al porto di Salerno: 69 arresti

Corruzione, peculato, falso, contrabbando e traffico internazionale di rifiuti. Questi i reati di cui dovranno rispondere 69 persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di ...

La guardia di finanza ha arrestato in Campania 69 persone accusate di corruzione, peculato, falso, contrabbando e traffico internazionale di rifiuti. L'operazione, che ha visto l'impiego di oltre 250 ...Corruzione, peculato, falso, contrabbando e traffico internazionale di rifiuti. Questi i reati di cui dovranno rispondere 69 persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di ...