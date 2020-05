Coronavirus, zero contagi nel Casertano: altri 15 guariti rispetto a ieri (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I casi positivi al Coronavirus in Terra di Lavoro sono 424 e quindi non si registrano ulteriori aumenti. Risulta dai dati diramati dall’autorità sanitaria che fanno registrare un aumento del numero di guariti di 15 unità rispetto a ieri: ora sono 281 le persone risultate negative. In diminuzione i positivi attuali che passano da 116 a 101. Diminuisce il numero delle persone in quarantena obbligatoria da 180 a 148, mentre aumentano i pazienti in autoisolamento che passano da 2805 a 2828. I tamponi processati sono stati 10.900, cioè 304 in più rispetto agli 10.596 del giorno precedente. Le situazioni più critiche: a Marcianise dove ci sono 3 positivi e 6 decessi; ad Aversa, 10 attualmente positivi e 4 decessi; Santa Maria Capua Vetere, 2 positivi e 6 decessi. A Maddaloni sono, invece, 4 i positivi attuali ... Leggi su anteprima24 ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi coronavirus Corea del Sud : zero casi - riaprono scuole

Coronavirus - oltre 211.000 casi totali in Italia. Zero morti a Cremona. Oms : “Prove virus trasmesso da animali” – DIRETTA

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus zero Coronavirus, zero contagi in Calabria: i dati regione per regione Adnkronos Coronavirus: Sartor (Ruffino), bene misure vino ma più fondi

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Con il lockdown per l'emergenza coronavirus e la chiusura del canale di vendita Ho.re.ca per il comparto del vino "il momento è difficile, ma noi pensiamo di ridurre le perdite ...

Coronavirus Live: 10 positivi in Bundesliga. Rojo rompe la quarantena per il poker (video). A Las Vegas poker 4 handed (i nuovi tavoli)

Bundesliga: 10 positivi su 1.724 test, quale futuro per il campionato? La Bundesliga ha annunciato che sono stati fatti 1.724 test su tutti gli staff e gli atleti dei club e in 10 sono risultati posit ...

