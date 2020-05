Coronavirus, vergogna nel Lazio: i buoni spesa arrivano solo ai rom, hanno la precedenza (Di martedì 5 maggio 2020) Gli italiani che ne hanno bisogno vengono dopo. Il canale preferenziale è per i rom. È scandaloso il sistema Raggi e delle sinistre per sfavorire una buona fetta di italiani che avrebbero diritto ai sussidi in piena emergenza Coronavirus. FdI aspettava delle risposte precise a domande precise. Invece…”Anche durante l’odierna commissione Politiche sociali, che ha trattato la questione dei buoni spesa, abbiamo constatato la confusione ed i ritardi in cui sta incorrendo l’Amministrazione a guida grillina nella materiale consegna del sostegno ai beneficiari”. Così stigmatizzano in una nota congiunta Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di FdI. Nel Lazio è un gran caos, i buoni spesa non arrivano a chi ne ha bisogno e ... Leggi su secoloditalia Coronavirus. L’accusa del direttore sanitario di Padova : «Specializzandi pericolosi - veicolano il contagio». I giovani medici : «Dovrebbe vergognarsi»

Coronavirus nel mondo - ultime notizie. Trump : “Oms dovrebbe vergognarsi - nel laboratorio di Wuhan accadute cose strane”

