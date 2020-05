Coronavirus | vaccino ispirato alla terapia genica | “Test sull’uomo a fine anno”

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) I ricercatori del Massachusetts Eye and Ear e del Massachusetts General Hospital di Boston (Usa) stanno tentando di applicare laper sviluppare uncontro Covid19. Il loro progetto sperimentale, chiamato AavCovid (vettore virale adeno-associato Aav-Covid), è ora allo studio su modello animale e dovrebbe arrivare ai test sull’uomo entro ladell’anno. Il metodo consiste appunto nell’impiego di una forma diche sta avendo grande successo contro malattie ereditarie, tra cui una forma di cecità, che utilizza un virus innocuo come vettore per trasportare il Dna nelle cellule del paziente. In questo caso, il Dna dovrebbe ‘istruire’ le cellule a produrre una proteina che stimolerebbe il sistema immunitario a combattere infezioni future. Finora, il team ha studiato ilsui topi, mentre i test per ...