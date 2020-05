Coronavirus, uno studio ammette che l’Italia non doveva riaprire. Ecco il motivo (Di martedì 5 maggio 2020) Purtroppo, c'è il grande rischio che dopo una seconda ondata di contagi da covid-19 in Italia. E' il risultato dello studio condotto direttamente dall'ospedale generale cinese di Pechino che come obiettivo aveva quello di capire come mai in Italia i morti e i contagiati sono stati più numerosi in confronto alla provincia di Hunan. E' stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Medicine, che i diversi ricercatori in diverse modalità di un intervento da parte del governo rigoroso e immediato. Secondo alcuni esperti cinesi c'è il rischio concreto che ci possa essere una seconda ondata di epidemia: “Sebbene le due zone (provincia di Hunan e Italia) abbiano una popolazione simile, – si legge nello studio del Coronavirus Resource Center dell’Università Johns Hopkins – di circa 60-70 milioni di persone. Continua… La ... Leggi su howtodofor Coronavirus - quando finirà l’epidemia in Italia? Secondo uno studio cinese dovremo attendere fino al 6 agosto

Coronavirus - bus pieno ma nessuno vuole scendere : interviene la polizia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus uno Coronavirus, uno studio Gb sulla Fase 2: "L'Italia rischia 23mila morti in più" Rai News Quelle cellule contro il Covid prodotte da un biologo carnico

Il biologo lo sottolinea per dire che «la polmonite, compresa quella da Covid-19, è un’infiammazione ... Terapie cellulari avanzate di Vicenza è uno dei pochissimi in Italia (il solo nel ...

Giulianova, Festival Internazionale di Bande Musicali posticipato al 2021 per il Covid19

È ufficiale il 21° Festival Internazionale di Bande Musicali, in programma dal 2 al 7 giugno 2020, è stato rinviato a causa della pandemia di coronavirus. La rassegna e il concorso con Bande ... la ...

