Coronavirus, un caso ogni 50 tamponi. Mai così pochi nuovi positivi dal 10 marzo (Di martedì 5 maggio 2020) Una decrescita sostanziale della maggior parte delle curve quella che si registra oggi 5 maggio seconda giornata della Fase 2. I dati forniti della Protezione Civile vedono +1.075 positivi per un totale complessivo di 213.013 casi accertati nel nostro paese di cui 85.231 guariti (+2352) e 29.315 decessi (+236). E purtroppo, il numero dei decessi di oggi, 236, è maggiore rispetto a quello di ieri (195).Il numero dei casi positivi al nuovo Coronavirus in Italia è salito a 213.013 (+ 1.075 rispetto a ieri), di cui 85.231 guariti (+2352) e 29.315 decessi (+236). Dei contagiati, 80.770 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 16.270 sono ospedalizzati e 1.427 sono ricoverati in terapia intensiva, affermando il trend decrescente delle ultime settimane. Le regioni più colpite dall'infezione restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Valle ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - scoperto il primo caso in Europa già a fine dicembre : ecco dove

Lo strano caso dell'Isola del Giglio - dove non ci si ammala di Coronavirus

