Coronavirus | un altro calciatore e un membro dello staff positivi in Bundesliga DETTAGLI

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) Altri casi diin. Dopo undell’Aue Erzgebirge, club della seconda divisione tedesca, si sono registrati altri due. Si tratterebbe di une di undel Borussia Moenchengladbach. Entrambi sono già in quarantena. Lo riporta il Rheinische Post. Nelle ultime ore sono stati effettuati tantissimi controlli per permettere la ripresa dei campionati. A breve si procederà con un nuovo giro di test, poi si deciderà se procedere con l’isolamento solo deio dell’intera squadra. “Un nostroè risultato positivo al”, nuovo caso nel mondo del calcio italiano “Ti mettono in bocca un tubicino fino alla gola”, ildel Torino sul tampone perL'articolo, une un...