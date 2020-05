Coronavirus, ultime notizie in Italia: +236 morti, oltre 85mila i guariti (Di martedì 5 maggio 2020) Di questi momenti l’ultimo bollettino della Protezione Civile sull’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus in Italia. I dati aggiornati sui numeri di contagio da Covid-19 al 5 maggio, seconda giornata ufficiale della “fase 2” della gestione dell’emergenza. Covid-19 in Italia: bollettino del 5 maggio Rispetto alla giornata di ieri, in cui si erano registrati 195 decessi, torna a risalire oggi il numero delle vittime di Coronavirus in Italia con la registrazione in data odierna di 236 casi che portato il totale a 29.315 vittime. In tutto, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 in Italia sono stati registrati 213.013 casi di contagio e di questi. 98.467 risultano essere attualmente positivi al virus con la registrazione di -1.513 casi rispetto alla giornata di ieri. Rincuorante e sempre in crescita il numero relativo ai guariti da ... Leggi su thesocialpost Coronavirus in Lombardia : 95 morti nelle ultime 24 ore - sono 500 i nuovi positivi. Migliora ancora la situazione nelle terapie intensive

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Sono 100 i nuovi casi trovati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 5.700 tamponi: si tratta del dato più basso in assoluto da quando è cominciata la fase ...

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Sono 100 i nuovi casi trovati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 5.700 tamponi: si tratta del dato più basso in assoluto da quando è cominciata la fase ...