Coronavirus | ultime notizie – Aumentano i decessi in tutta Italia | ma diminuiscono i

Leggi su open.online

(Di martedì 5 maggio 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novità(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoFase 2: dal Viminale ecco il nuovo modulo dell’autocertificazione per gli spostamentiCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il virologo Maga: «L’epidemia è in decisa recessione. Segnali positivi anche dalla Lombardia» Quasi 30mila. Con le vittime registrate nella giornata di oggi il numero dilegati al Covid-19 inresta sotto, di poco, alla soglia psicologica dei 30mila. Per capire come leggere questo numero e cosa aspettarci dai prossimi giorni Open ha intervistato, nella rubrica Numeri in Chiaro, Giovanni Maga, direttore dell’Isituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia: ...