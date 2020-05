Coronavirus | sul lungomare scoppia rabbia dei commercianti | protesta di 300 esercenti che

LaStampa : Test sul sangue effettuati in Giappone rivela: la mortalità da coronavirus è di gran lunga inferiore all’influenza - riotta : Insomma @WRicciardi conferma oggi @repubblica 'l'app #coronavirus non e' pronta' il che mi sembra un vero casino, v… - masechi : Il segretario di Stato Mike Pompeo: 'Numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di Wuhan'.… - infoitinterno : Matteo Salvini: 'Il coronavirus non ferma il business dell'immigrazione', dati sconcertanti sul governo - CrostelliP : RT @byoblu: Altro che 'deportazioni'... qui se questa roba è confermata in tanti dovranno chiedere scusa a @byoblu, a Montanari, e alla ret… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sul Coronavirus e fase 2, ultime notizie, Ministro De Micheli: “Ieri nessun caos dei trasporti” Fanpage.it Covid-19 e decessi: marzo terribile, ma nel Salento "strage" evitata

LECCE – L’andamento della mortalità nel mese di marzo conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che l’epidemia di Covid ha inciso in maniera tangibile: pesantemente in 37 province del Nord più quella d ...

"Scelta sbagliata di Asl, un grave errore non presentarsi all’assemblea cittadina"

Non può passare in secondo piano la scelta di aver permesso che entrambi gli ospedali della provincia, il Sant'Andrea e l’ospedale di Sarzana fossero infettati, cosi come la scelta di non coinvolgere ...

LECCE – L’andamento della mortalità nel mese di marzo conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che l’epidemia di Covid ha inciso in maniera tangibile: pesantemente in 37 province del Nord più quella d ...Non può passare in secondo piano la scelta di aver permesso che entrambi gli ospedali della provincia, il Sant'Andrea e l’ospedale di Sarzana fossero infettati, cosi come la scelta di non coinvolgere ...