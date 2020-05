Coronavirus | Speranza | “Cammino ancora lungo e non senza rischi”

Leggi su newsmondo

(Di martedì 5 maggio 2020) L’intervista del ministroa ‘Di Martedì’: “Gli italiani si stanno comportando bene”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni di Di Martedì per il ministroche ha commentato i primi giorni di ‘fase 2’: “La mia impressione è che si sta andando nella direzione giusta. I risultati li vedremo tra qualche giorno, perché non siamo capaci di analizzarli in tempo reale. Gli italiani, comunque, si stanno dimostrando responsabili e questo è un buon segnale“. Un primo passo per il titolare del Dicastero della Salute visto che “il cammino èmoltoe nonrischi. Ricordo che poche settimane fa avevamo 6mila positivi in un giorno, oggi siamo a mille, un numero alto anche se minore. Dobbiamo insistere su questa linea e potremmo essere soddisfatti solo quando ...