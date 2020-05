Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Nadal: 'La #Spagna ha sbagliato, ammettiamolo'. 'Quest'esperienza ci migliorerà? Non credo, dimentic… - Agenzia_Ansa : #coronavirus l'#Europa è il continente più colpito dalla #pandemia. L'Italia e il Regno Unito sono i paesi con più… - fattoquotidiano : Coronavirus, anche la Spagna riparte piano: allentamenti ogni 2 settimane e su base provinciale. Scuole chiuse fino… - LaMadreBadessa : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, #Nadal: 'La #Spagna ha sbagliato, ammettiamolo'. 'Quest'esperienza ci migliorerà? Non credo, dimentichiamo… - AntoCefalu : Secondo un'università di Singapore, in Spagna il coronavirus scomparirebbe il 9 settembre, pronosticando che il 99%… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus, in Spagna terzo giorno con meno di 200 morti Adnkronos Coronavirus Spagna: 25.613 morti, 219.329 casi/ 185 decessi nelle ultime 24 ore

Nuovo bollettino sull’emergenza coronavirus in Spagna: il bilancio è salito a 25.613 morti e 219.329 casi positivi. Rispetto a ieri sono stati registrati 867 contagiati e 185 decessi: per il terzo gio ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 211.938 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 29.079 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...

Nuovo bollettino sull’emergenza coronavirus in Spagna: il bilancio è salito a 25.613 morti e 219.329 casi positivi. Rispetto a ieri sono stati registrati 867 contagiati e 185 decessi: per il terzo gio ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 211.938 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 29.079 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...