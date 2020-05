Coronavirus, sintetizzato un anticorpo monoclonale che può sconfiggerlo: lo studio olandese (Di martedì 5 maggio 2020) Un anticorpo monoclonale in una coltura cellulare può sconfiggere il Coronavirus. Questa l’importante scoperta pubblicata su Nature Medicine di un team di ricerca della Sezione di virologia dell’Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, il quale ha collaborato con il Dipartimento di biologia cellulare presso l’Erasmus Medical Center di Rotterdam. Gli scienziati – guidati da Berend-Jan Bosch, docente del Dipartimento di Scienze della salute biomolecolare della Facoltà di Medicina Veterinaria – hanno osservato che delle particolari immunoglobuline, sintetizzate da anticorpi definiti come “chimerici” e generati da topi transgenici, possono combattere in modo efficace l’infezione da Covid-19. A confermare questa evidenza anche gli ottimi risultati della plasmaterapia, utilizzata da più parti e in sperimentazione ormai ... Leggi su tpi (Di martedì 5 maggio 2020) Unin una coltura cellulare può sconfiggere il. Questa l’importante scoperta pubblicata su Nature Medicine di un team di ricerca della Sezione di virologia dell’Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, il quale ha collaborato con il Dipartimento di biologia cellulare presso l’Erasmus Medical Center di Rotterdam. Gli scienziati – guidati da Berend-Jan Bosch, docente del Dipartimento di Scienze della salute biomolecolare della Facoltà di Medicina Veterinaria – hanno osservato che delle particolari immunoglobuline, sintetizzate da anticorpi definiti come “chimerici” e generati da topi transgenici, possono combattere in modo efficace l’infezione da Covid-19. A confermare questa evidenza anche gli ottimi risultati della plasmaterapia, utilizzata da più parti e in sperimentazione ormai ...

