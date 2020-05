Coronavirus: si lavora al reddito di emergenza, bloccati i licenziamenti (Di martedì 5 maggio 2020) Nel corso dell’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i sindacati, le fonti riferiscono che è intervenuta anche il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, che ha anticipato quali siano i punti che verranno inclusi nel tanto atteso Decreto Maggio, per tutelare i lavoratori e dare un po’ di respiro agli Italiani, strozzati economicamente dall’emergenza Coronavirus. In arrivo il “contributo di emergenza” L’incontro in questione con le parti sociali rappresentate da Cgil, Cisl e Uil, è lo stesso in cui Giuseppe Conte ha preannunciato una “brusca caduta del Pil” e le conseguenze economiche future per l’Italia. Oltre al premier e al Ministro Gualtieri, sarebbe intervenuta anche Nunzia Catalfo, per rendere conto su cosa si stia lavorando in previsione dei prossimi decreti. Nello specifico, il Ministro del Lavoro ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - il Governo inglese pensa a multe per i datori di lavoro irresponsabili : sicurezza non garantita ai lavoratori

Coronavirus - il Governo inglese pensa a multe per i datori di lavoro irresponsabili : sicurezza non garantita ai lavoratori

Fase 2, possibile riapertura per le palestre dal 18 maggio

Coronavirus, possibile via per palestre dal 18 maggio. Ma con tutte le misure di sicurezza necessarie, altrimenti non si potrà riaprire. Dopo l’avvio della fase 2, si pensa al calendario per far ripar ...

Coronavirus, la Gran Bretagna non avvierà la fase 2 per altre tre settimane. I morti sono 32 mila: il bilancio peggiore l’Europa

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA - La fase 2 in Gran Bretagna non comincia mai. Il Paese che è stato il più restio in Europa a introdurre le chiusure è diventato il più cauto nell’avviare la riapertur ...

